Luan Santana conquista quase 8 milhões de views em apenas 3 dias da estreia de "MORENA"

A exemplo de todo lançamento, cantor se consagra com mais um sucesso

Em nova gravadora desde fevereiro deste ano, Luan Santana lançou seu primeiro produto pela Sony Music em 17 de junho, com áudio de "MORENA" e, dia 18/06, com o vídeo clipe. O resultado demonstra a consagração do cantor, que já soma 13 anos de carreira com 95 prêmios e um dos artistas com mais seguidores em todas as redes sociais. O clipe da nova música, que contou com a participação da DJ e modelo internacional Natalía Barulích, atinge números imbatíveis. Além de atingir 7,4 milhões de views em apenas três dias, o ranking é sinônimo de sucesso em todas as plataformas:

* Itunes - 1º Brasil / 36º Chile

* Spotify - 32º Brasil

* Deezer - 35º Brasil

* Youtube em alta - 1º Brasil / 9º Paraguai / 23º Portugal

"MORENA" está nos vídeos em alta do Youtube desde o lançamento. A canção ultrapassou a marca de 7.3 milhões de visualizações com apenas 3 dias e, atualmente, é o 12º vídeo mais visto no mundo nas primeiras 24 horas e mais de 840 mil plays.

Vale lembrar que Luan Santana é um dos cantores brasileiros mais premiados e indicados a grandes prêmios nacionais e internacionais. Atualmente, o cantor foi indicado 4x ao Grammy Latino, 2x indicado entre as Celebridades Mais Influentes do Brasil, recordista no Prêmio Domingão, recordista no Meus Prêmios Nick e mais de 52 mil fã-clubes registrados, sendo o maior fandom do Brasil e da América do Sul.

Caldi Comunicação