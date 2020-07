Luan Santana lança ASAS, grande sucesso no mundo digital ganha todas as ondas do Brasil

A máxima “tudo ao mesmo tempo agora” se encaixa perfeitamente à nova rotina de Luan Santana. Enquanto comemora o sucesso de "Asas", em todas as plataformas de música, e também o feito de ter o clipe do hit na MTV e no TVZ, o cantor lançou a canção, ontem, 20 de julho, em todas as rádios do Brasil. Os versos ("... é como se morasse um céu dentro dum beijo seu

É como se jorrasse mel dentro das suas palavras

É como se existisse um mundo só pra você e eu

É como se esse amor me desse asas

Pra viajar em paz

Pra viajar sem mais incertezas" ecoam prometem alçar o hit ao topo, a exemplo de todas as formas que o produto se apresenta.

O clipe de “Asas” foi gravado durante o ensaio para a live que Luan apresentou em junho, em formato de especial para o Dia dos namorados, na Globo, Multishow, Globoplay e canais oficiais da emissora e do artista. Ainda colhendo os louros do sucesso do show digital em questão, considerado o mais visto do mundo (com mais de 30 milhões de pessoas assistindo simultaneamente), Luan aposta agora num lançamento histórico e cheio de surpresas. Fique ligado em seu dial predileto!

“ASAS” – do som ao clipe

Com autoria 100% de Matheus Aleixo (da dupla com Kauan), “Asas” já nasce com sucesso nas alturas. Exibida pela primeira vez na “Luan Love em Casa", a música atinge marcas astronômicas.

O clipe, que ganhou registro inédito durante o especial da Globo, sob as lentes de Gui Dalzoto, foi lançado dia 17/6), no canal de Luan no Youtube.

“Asas” é o primeiro trabalho independente do artista, com distribuição pela The Orchard. A faixa foi uma grata surpresa para Luan, que foi ouvida, aceita e gravada em tempo recorde de cinco dias (entre receber e produzir), tamanha a sintonia que ele encontrou na letra do amigo Matheus Aleixo.

A produção usa sintetizadores dos anos 80, fonte à qual Luan tem recorrido bastante nos últimos trabalhos, “no som da bateria, a caixa com muito reverber, guitarra com um timbre”, revela o artista, citando Def Leppard e um toque de The Weeknd como referências.

Isabella Otero/Asimip