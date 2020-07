Lucas Andrade é finalista ao Prêmio Jovem Brasileiro 2020 como melhor canal de covers no YouTube

Desde os 13 anos, o jovem tem construído sua carreira na música interpretando outros artistas na internet, e a indicação ao prêmio chega para coroar essa fase. A partir de agora, aos 17, dá início a um trabalho autoral com o lançamento de "Olhos Azuis', uma composição própria

Na última quarta-feira (22), a produção do Prêmio Jovem Brasileiro anunciou quem são os cinco finalistas em cada uma das 27 categorias desta edição. Lucas Andrade continua entre os indicados ao prêmio de melhor canal de covers do YouTube. Os vencedores são escolhidos por meio de votação dos internautas que já está aberta no site oficial do evento.

Lucas sempre teve uma conexão forte com a música, desde a sua infância. Até que, aos 13 anos, começou a compartilhar vídeos na internet cantando e tocando desde clássicos como Roberto Carlos e Ed Motta, passando por nomes da nova geração da MPB, como Vitor Kley e Tiago Iork, e ainda artistas internacionais de diversas épocas e estilos, de Beatles e Elton Jhon a Justin Bieber e Billie Eilish.

Sua técnica musical e escolha do repertório que ele, tão jovem, já gostava de ouvir e cantar se destacou e Lucas começou a colecionar centenas de milhares de fãs em seu canal do YouTube que atualmente conta com 370 mil inscritos. E foi este conteúdo, e o voto de seus fãs, que o colocaram entre os finalistas ao Prêmio Jovem Brasileiro 2020.

“Eu já havia comemorado muito a indicação, e agora receber a notícia que estou entre os cinco finalistas foi uma alegria imensa, já me sinto vitorioso. Esse reconhecimento da opinião pública neste momento é superimportante, pois encerra com chave de ouro essa fase dedicada apenas aos covers e marca o início de uma nova relação com a música na minha carreira”, revela Lucas.

Transição da carreira para um trabalho autoral

Lucas não descarta continuar postando vídeos cantando covers em seu canal no YouTube. “Quando eu gosto de um artista, de uma canção, eu tenho que pegar meu violão e cantar e vou continuar compartilhando com os fãs esse momento de intimidade. A diferença é que estou preparando novidades para o canal, e este tipo de conteúdo vai dividir espaço no canal com videoclipes do meu trabalho autoral”

Lucas acaba de lançar nas plataformas de streaming e com um videoclipe em seu canal a canção “Olhos Azuis”, uma MPB good vibe que ele mesmo assina letra e música. A primeira de seu projeto autoral independentes que já tem uma segunda faixa a caminho que será lançada até o fim do ano.

“’Olhos Azuis’ é uma canção na qual eu já venho trabalhando há muito tempo, mas que tem tudo a ver com esse momento que estamos vivendo isolados. Fala sobre uma grande paixão que nasce no meio digital e que gera uma enorme ansiedade para um encontro ao vivo”, conta Lucas.

A produção musical do single é de Vinícius Nalon que percebeu que mesmo tão jovem, Lucas já é um músico completo. “Fiquei muito surpreso quando recebi o material de ‘Olhos Azuis’, com a complexidade artística, harmonia e melódica e como a canção traz uma essência no mesmo nível dos grandes hitmakers da atualidade. É um artista difícil de se ver na nova geração, e me atrevo a dizer que não ouvi nada que se compare ao seu estilo”.

Para votar no Lucas Andrade com melhor canal de covers no Prêmio Jovem Brasileiro 2020, acesse: https://www.premiojovem.com.br/votacao/#/

Conheça “Olhos Azuis”, seu primeiro trabalho autoral:

Disponível nas plataformas de streaming: https://ffm.to/olhosazuis

Videoclipe: https://youtu.be/avyYa8A2IoM

Antonio Montano/Asimp