Lucas Burgatti aproveita intervalo das gravações de novela para se dedicar à música

Inspirado no isolamento que tem vivido nos últimos meses, ator e cantor compôs a super-romântica "Nas Estrelas" que será lançada em agosto com direito a videoclipe. Trabalho será o marco de uma nova fase em sua carreira como músico e sua primeira experiência como compositor

A música faz parte da vida de Lucas Burgatti desde muito cedo. Ainda antes de entrar para o elenco de “As Aventuras de Poliana”, já contava com uma grande fanbase fiel aos vídeos de covers com seu violão sempre em punho que postava no YouTube. Com as gravações da segunda temporada da novela adiadas devido à pandemia e em isolamento social, aproveitou o tempo e a inspiração do momento para compor “Nas Estrelas”. Uma canção que apresenta uma nova fase da carreira do jovem de vários talentos.

“É interessante porque esse intervalo entre as temporadas, quando os personagens da novela voltarão mais maduros em 'Poliana Moça', acompanha uma mudança de fase que está acontecendo ao mesmo tempo em minha vida real. Eu acabo de completar 18 anos, meu personagem voltará à TV mais crescido e minha relação com a música também entra em um novo momento”, conta Lucas.

Vitor Nunes, CEO da Starhub, que além da gestão da carreira de Lucas é um especialista em acompanhar a transição de talentos da internet para o mainstream, também fala sobre essa nova fase. “Lucas já mostrava um grande talento para a música desde muito jovem e é muito claro como o resultado de seu trabalho tem amadurecido junto com ele, seja como ator ou como músico. Eu já tive a oportunidade de ouvir ‘Nas Estrelas’ e posso dizer que o pop nacional está ganhando um grande representante e os fãs ficarão muito orgulhosos”.

“Nas Estrelas” será o terceiro videoclipe da carreira

Com previsão de lançamento em agosto deste ano, “Nas Estrelas” será o terceiro videoclipe de Lucas Burgatti e sua primeira composição própria, autoria em parceria com Lucas Nage, um de seus amigos com quem trocou muitas ideias durante a quarentena.

“’Nas Estrelas’ é um pop romântico que foi inspirado por esse momento que a gente acaba se sentindo um pouco sozinho e bate aquela vontade de encontrar quem você gosta. É a história de um jovem e seu amor não tão correspondido por uma garota e tudo que ele sonha em viver com ela. Eu tenho certeza que todo mundo vai curtir e ficar até com vontade de se apaixonar”, conta Lucas.

O primeiro vídeo oficial de trabalho de Lucas foi uma regravação de “Ela”, em 2018, originalmente gravada por João Guilherme. Seu colega de elenco em “As Aventuras de Poliana” é seu amigo pessoal e também participou dessa nova versão da canção que ganhou uma roupagem mais acústica e que já apontava para o um estilo mais romântico.

No mesmo ano, Lucas lança “Tamo Junto”, uma experiência mais pop e que confirmou de vez que, mesmo com seu sucesso na TV, a música ainda estava presente em sua vida. Foi uma forma de expressar aos fãs o seu desejo de conciliar as carreiras de ator e músico.

Videoclipe “Nas Estrelas” tem previsão de lançamento em agosto.

