Lucca e Mateus assinam contrato com a Sony Music

Donos de hits como “Explica Esse Rolê”, dupla , que quebra barreiras entre estilos musicais, acumula mais de 200 milhões de execuções nas plataformas de streaming

A dupla Lucca e Mateus, sensação da música sertaneja, com mais de 200 milhões de streams nas plataformas digitais, assina contrato com a Sony Music, gravadora de grandes artistas do segmento. Este é mais um importante passo na carreira dos dois amigos cantores, iniciada em 2016, que vêm conquistando espaço com um estilo “good vibes” único no mercado atual.

Lucca e Mateus entram para o time de Gusttavo Lima, Marcos & Belutti, Lucas Lucco, Fernando & Sorocaba, Guilherme & Benuto, Diego & Victor Hugo e Yasmin Santos, entre outros artistas sertanejos do catálogo da Sony Music.

“A parceria com a gravadora é mais um sonho realizado na nossa carreira, pois há anos a gravadora está no mercado exercendo um ótimo trabalho, revelando e fazendo vários artistas alcançarem o sucesso nacional, e este é o nosso objetivo”, comemora Lucca. Já Mateus completa: “Temos certeza de que esta parceria vai trazer bons frutos! Bora pra cima! Good vibes!”.

“Quero dar as boas-vindas da família Sony Music para vocês. Muito obrigado pela confiança! Sou muito fã do trabalho de vocês, de toda a irreverência e criatividade. Agora juntos, espero que possamos construir histórias bacanas, somar forças e levar para essa turma toda conteúdo de qualidade e muita coisa legal!”, celebra Renê Lavradas Jr, diretor artístico da Sony Music.

Os amigos cantores conquistaram reconhecimento nacional com o hit “Explica Esse Rolê”, que entrou nos ranking de 50 virais semanais do Spotify. Na plataforma, a dupla ultrapassou 45 milhões de execuções e 252 mil ouvintes mensais. Os números também impressionam na Deezer (66,8 mil fãs), no YouTube (261,4 mil inscritos e 13,4 milhões de visualizações), Instagram (108 mil seguidores) e Facebook (163,8 mil).

A identidade descolada de Lucca e Mateus e o alcance de “Explica Esse Rolê” (mais de 15,2 milhões de execuções no Spotify) levaram os cantores para grandes eventos e rodeios. O hit inclusive já foi cantado por grandes nomes como Maiara & Maraisa, Matheus & Kauan, Henrique & Juliano e por Marília Mendonça em seu Instagram. A dupla surpreendeu o mercado fonográfico e, pela primeira vez, uniu o sertanejo ao funk com a parceria assinada com a GR6, maior produtora de funk do país. A empresa é responsável por gerenciar a carreira de grandes ícones do segmento como MC Hariel, Don Juan MC Davi e MC Ryan SP.

Durante a pandemia, Lucca e Mateus animaram a quarentena dos fãs com lives, um show drive-in no Paraná e músicas inéditas como “Outras Vidas”, com participação de Léo & Raphael, e “Tchau Pro Ex”, com MC Davi. A dupla também intensificou a divulgação do DVD “O Nosso Rolê”, gravado em Londrina (PR) e lançado em dezembro de 2019. O projeto traz participações especiais de João Bosco e Vinicius, Léo & Raphael, Mc Hariel e Mano Fler.

Quebrar barreiras entre estilos musicais sempre foi o objetivo da dupla, já que o público de hoje se divide muito bem entre os segmentos. Lucca e Mateus, mesmo sendo do interior, onde o sertanejo predomina, tiveram a ousadia de misturar ritmos como rap, trap, funk, reggae e até letras com assuntos mais ousados, que ainda são tabus para muitas pessoas.

Músicas de Lucca e Mateus com participações especiais:

“Não Vai se Envolver”, com MC Hariel

“Golf Sapão”, com Mano Fler

“Projeto Alcoólico”, com Léo e Raphael

“Promete que Cê Vai Pensar”, com João Bosco e Vinicius