Lucca e Mateus lançam clipe de “Vibe Casalzinho” e anunciam show Drive in, em Londrina

Videoclipe gravado no Rio de janeiro chega as plataformas nesta sexta (17) e show acontece no sábado (18)

Novidade! Lucca e Mateus iniciam a semana com notícias boas para o público. Pensando em levar alegria e entretenimento para os fãs, a dupla “Goodvibes” lança, nesta sexta-feira (17) o clipe de “Vibe casalzinho” e, no sábado (18), realizam o primeiro show Drive in, em Londrina, no Centro de eventos, a partir das 22h.

Lançamento

O videoclipe, gravado no Rio de janeiro, antes da pandemia, conta com uma super produção e chega através de uma das primeiras músicas da carreira dos amigos. Mateus explica que lançar o clipe da canção traz uma ansiedade grande, já essa era a primeira vez que uma dupla sertaneja lançava uma música de um gênero totalmente diferente, um trap music. “Queremos levar música sem rótulos aos nossos fãs. Quando lançamos a música, em 2018, foi um choque para o nosso público e mercado, todos falam muito bem dela. Em dois dias, tivemos mais de 250 mil visualizações e viralizou super rápido. Hoje já são quase seis milhões de views somente no áudio da música”. O parceiro, Lucca completa “ Essa é uma das nossas músicas mais legais que, na época que lançamos, não tinha nada igual rolando no mercado sertanejo, até mesmo no mercado trap. Então, foi muito arriscado produzir uma música tão diferente, sem nenhum elemento sertanejo, ainda mais no início, em que eu estava aprendendo. Risos. Mas, saiu e foi um sucesso por onde chegou. Nos fez quebrar barreiras importantes com o público e, agora, quase três anos após, resolvemos reproduzir, remasterizar e gravar o melhor clipe da nossa carreira”.

Drive in

Para o público de Londrina e arredores, a apresentação drive in tem a expectativa de receber até 2.000 pessoas – todas devidamente seguras em seus carros – e duração média de 1h30 de show. Lucca, que aprova o novo formato de evento diz “ o show drive in surgiu como um combustível para a gente. Está muito difícil ficar longe dos palcos e dos nossos fãs. Infelizmente, a live não tem a mesma vibe do que você faz em um show com o público, a troca com a galera. Agora, com esse novo formato de show, vamos poder resgatar um pouco dessa energia do show ao vivo”. E você, vai ficar fora dessa?

Renata Boseli/Asimp