Luisa Marilac diz que desistiu de filme com Biel após ser humilhada por equipe

Confinado em A Fazenda 12, o cantor Biel já tem compromisso após sair do reality da Record TV. Ele está no elenco do filme “Vitrine Humana”, que deve ser gravado no começo de 2021. O longa metragem do escritor e roteirista Silvio Cerceau contará a história de garotos de programa. De acordo com o colunista Alessandro Lobianco, do programa A Tarde É Sua, Biel irá protagonizar cenas picantes com Léo Áquilla, que fará o papel da transexual Babi. Mas, de acordo com Luisa Marilac, a personagem teria sido escrita para ela e essas cenas não existiam no roteiro original. De acordo com Marilac, a personagem tem uma única cena de sexo e não seria com o michê interpretado pelo MC. "Só se eles mudaram o roteiro, porque no que eu tenho essa cena não existe, não. Tem uma cena de sexo dela, mas é com outro personagem" conta Marilac ao canal Arrasa TV. A ativista LGBT disse que deixou o papel por ter sido vítima de uma brincadeira de mau gosto por parte de um dos envolvidos no filme.

“Estávamos nos reunindo a cada 15 dias para ler o roteiro. Fizeram uma vídeo chamada com todos os envolvidos. Tava todo mundo ali se descontraindo. De repente minha imagem pra eles sumiu, eles achavam que eu não estava mais ouvindo. Aí um dos personagens falou assim: 'deixa que eu imito a Luisa'. E ele fez uma brincadeira me interpretando bem analfabeta, como eu sei que realmente sou, mas me senti mal. Entendo que era uma brincadeira normal, mas aquilo de alguma forma me fez mal, fiquei constrangida. Eu me senti constrangida em ver as pessoas rirem de mim ali daquela forma” conta ela na entrevista.

Luisa imediatamente avisou para o diretor que não iria mais querer participar. Segundo ela, o constrangimento de ter sido taxada como analfabeta por um membro da equipe e servir de chacota para todos os envolvidos na reunião era imenso e ela decidiu declinar o convite. Na entrevista, a ativista trans ainda informa que não teria cachê para participar da obra. Apesar da humilhação, Luisa diz que isso a motivou a procurar estudar para não ser mais motivo de chacota.

“Até das situações ruins eu tiro algo bom. Quando fui pra Brasília entrevistar [para o programa CQC] o então deputado Jair Bolsonaro, hoje presidente, ele na frente de umas 10 pessoas me disse: ‘Meu Deus, como você fede. Você tem cheiro de cigarro. Isso me motivou a parar de fumar” lembra ela. Luisa desejou boa sorte para Léo, sua substituta e diz que, apesar do constrangimento que passou, deseja sucesso para o filme “Vitrine Humana”. O filme tem ainda no elenco Babi Xavier, Gustavo Mendes e Leão Lobo.

Link para a entrevista: https://www.youtube.com/watch?v=E4Lp1W1PNnE&t=2s