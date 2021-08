Maiara e Maraísa, Zé Neto e Cristiano e Tierry participam do DVD de Douglas e Vinícius

“Douglas e Vinícius Ao Vivo em São Paulo” é a nova aposta dos donos do hit ‘Figurinha’

A noite de ontem foi memorável para a dupla Douglas & Vinícius. Os mineiros ficaram conhecidos nacional e internacionalmente após o estouro do hit ‘Figurinha’, que teve participação de MC Bruninho e faz parte do mais recente projeto dos cantores. A faixa tem 200 milhões de visualizações no YouTube e mais de 135 milhões de streamings, figurou entre as mais tocadas do Brasil e do mundo em 2020 nas plataformas de áudio. Na Indonésia, chegou a ser a canção mais tocada do país e virou febre no aplicativo TikTok, com milhões de criações e visualizações com a música. E agora, chegou a hora de dar mais um grande passo na carreira.

Na quarta-feira (04), a capital paulista foi palco para a gravação do projeto “Douglas e Vinícius Ao Vivo em São Paulo”. Com cenário rústico e na presença de pouco público - todos vacinados e testados na hora - os cantores gravaram 19 faixas de um repertório que vem sendo escolhido com muita cautela e carinho desde o começo do ano passado. A produção musical é assinada por Ivan Miyazato. O registro ainda contou com as participações especiais de grandes nomes da música: Maiara & Maraisa, Zé Neto & Cristiano e Tierry.

Douglas & Vinícius participaram de perto de todo o processo de criação do novo audiovisual, desde a escolha do repertório, passando por cenário, iluminação, figurino, até a escolha das participações especiais. Neste ponto, escolheram artistas que a dupla admira e acompanha, além de trabalharem juntos dentro do mesmo escritório, a Workshow. O convite foi prontamente aceito por todos, que fizeram questão de participar desta nova fase da carreira dos mineiros e prestigiar de perto o novo projeto.

O audiovisual tem Direção de Vídeo de Catatau (Fernando Trevisan), e Direção de Fotografia de Carlos Nogueira, ambos assinam juntos a Direção de Cenografia. Com Direção Geral de Filipe Risse, “Douglas e Vinícius Ao Vivo em São Paulo” tem previsão de lançamento para setembro de 2021, pela Virgin.