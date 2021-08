Mais de 140 toneladas de alimentos são arrecadadas em live solidária

Na última sexta-feira, 20 de agosto, Padre Reginaldo Manzotti arrecadou mais de 140 toneladas de alimentos em sua Live solidária “Família – Onde nasce nossa história”. As doações serão enviadas encaminhadas para 25 instituições de 13 estados: Acre, Ceará, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, São Paulo e Sergipe. Desde o começo da pandemia da Covid-19, as lives solidárias do sacerdote já arrecadaram mais de 710 toneladas de alimentos.

“Eu quero agradecer a todos que abriram seu coração e fizeram as doações. É emocionante ver como a generosidade ainda aflora no coração de cada brasileiro, mesmo com todas as dificuldades que estamos vivendo. Vamos distribuir as doações arrecadas nas instituições e Paróquias que mais necessitam, de norte ao sul do Brasil. Além disso, vamos convocar os comércios locais de cada região para nos ajudar com a distribuição, além de incentivar a economia local”, explica o Padre Manzotti.

Com momentos emocionantes, o Padre Reginaldo Manzotti escolheu falar exatamente sobre a protagonista dessa ação solidária: a família. Durante toda a apresentação, o sacerdote passou por todos as etapas da construção de uma família, como o casamento, o nascimento dos filhos, a primeira infância, adolescência até chegar ao envelhecimento. A Live está disponível no canal oficial do Padre Manzotti. Para assistir basta clicar aqui.