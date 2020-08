Manu Gavassi lança música e videoclipe com participação de Gloria Groove

"Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim" já está disponível no YouTube

Manu Gavassi, que já provou que gosta de sair do convencional, criou um plano de marketing invejado por grandes empresas onde gravou 130 vídeos antes de entrar em um programa de televisão, bateu o maior recorde de todos em um reality show, chamou a atenção da artista internacional Dua Lipa, ganhou seu primeiro disco de platina com “áudio de desculpas”, se prepara para mais um grande feito.

No último dia 12 a cantora, de 27 anos, sumiu após um blackout em suas redes sociais, onde todas as suas fotos desapareceram deixando os fãs desesperados. No dia seguinte as redes foram ocupadas por Malu Gabatti, uma renomada cineasta que acaba de chegar ao Brasil depois de longa temporada em Nova York.

“A ideia da personagem veio quando fechei uma campanha de cabelos, com a Redken. A partir daí eu pensei: como posso reverter a mídia que geralmente se ganha em uma transformação dessas pro meu trabalho? Lançando um clipe e criando uma personagem que tem vida própria e que fica 8 dias no meu Instagram sem ninguém entender nada. Risos. Foi uma ideia ousada mas funcionou. Gerou curiosidade, sem falar que eu e minha equipe rimos horrores dessa ideia maluca". - conta Manu.

Foi dessa forma divertida e fora do convencional que Manu, em parceria com o TikTok, deixou a sua personagem assumir o recém criado perfil na plataforma, lançando, dias depois, um featuring com a cantora Gloria Groove, envolvendo seus seguidores em uma atmosfera de mistério e expectativa.

Como parte da estratégia conjunta com o TikTok, foram produzidos oito vídeos exclusivos para o aplicativo, parte do curta metragem e do clipe da música. A ação incluiu, também, uma collab com o Mario Jr., um dos Tiktokers mais famosos do país, e com Rafa Uckmann, além de um vídeo de ligação com a própria Gloria Groove. Manu também entrou na onda das coreografias, tão populares na plataforma, e lançou a Dança do Tamborzinho.

“Fiquei muito feliz com a entrada no TikTok e em poder produzir conteúdo da minha maneira. Em uma semana, já são quase um milhão de pessoas que acompanham o perfil. Pude perceber que a plataforma é realmente democrática, para todas as idades e interesses, sem contar que durante o processo de criação, eu me diverti muito!" – conta Manu.

A canção “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim” é uma composição de Manu que logo pensou em Gloria para dar o seu toque especial e criando a sua parte:

“Eu achei uma anotação perdida no meu bloco de notas e era “deve ser horrível dormir sem mim”. Achei estranho e engraçado, resolvi fazer uma música. Mandei pra Glória e ela se identificou, somos duas capricornianas malucas, e ela me mandou super rápido a parte dela. Na hora já senti que a nossa vibe bateu e que seria muito legal levar essa parceria a diante. Sou muito movida a “vibe” na verdade". - conta Manu.

“Eu tô muito, muito, MUITO feliz. Sou muito gavassier e me identifico com a Manu em níveis assustadores. É um prazer gigante ter sido convidada por ela logo após o BBB, que catapultou o nome Manu Gavassi a novos lugares. Foi um presente acompanhar mais de perto o processo criativo desta jovem gênia brasileira, desde a produção da faixa - inclusive minha primeira vez trabalhando com o Lucas Silveira, de quem também me tornei ainda mais fã -, passando pela criação do roteiro brilhante escrito por ela e a gravação do curta + clipe. Fico estupefata o tempo todo com a entrega da Manu. Está o tempo todo atenta a absolutamente tudo, guiando o próprio trabalho com muita gentileza e coesão. É muito inspirador. Somos duas capricornianas megalomaníacas e excêntricas que se entendem. Incrível como quando existe identificação, as coisas simplesmente fluem!” – declara Gloria Groove.

O videoclipe, que na verdade é um curta metragem com um pouco mais de 10 minutos de duração, foi dirigido e roteirizado por Manu que pensou nos mínimos detalhes escolhendo cada um dos personagens a dedo, inclusive a ideia de convidar o casal de atores Chay Suede e Laura Neiva foi uma forma de olhar com carinho para o passado.

“Sinto que dirigir esse projeto sozinha foi um marco pra mim. Descobri que eu realmente estou pronta pra dar passos maiores do que imaginava. Além de ser extremamente divertido. Eu me senti entre amigos e muito segura do que queria passar. Toda as pessoas que coloquei nesse projeto tem um porquê, e sou muito grata a todos”.

Entre mãos com luvas dançantes, coelho imaginário e muito conceito, Manu Gavassi mostra que está cada vez mais segura para se afirmar no mundo da música, moda e criação de arte.

Confira “Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim”: https://www.youtube.com/watch?v=TiW3LUTZR5E