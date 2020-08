Mara Maravilha nega que tenha feito trabalhos de magia negra para Angélica, “Eu nem gosto”

Nos anos 90, Angélica e Mara trabalharam no SBT, nessa mesma época surgiram rumores de que as duas apresentadoras não se davam muito bem. E que Mara Maravilha teria, inclusive, feito trabalhos de magia negra para Angélica, fato esse negado por ela no Canal da Lisa Gomes, “Isso é verdade que as pessoas diziam, não que eu tenha feito. Eu nem gosto, eu era católica, me converti ao cristianismo, sou cristã, creio que Deus é o amor” disse.

Mara acredita que um possível encontro com Angélica seria importante para os fãs , “Com Angélica seria um encontro pra gente e para o público. Acho que tá resolvido pra gente, tá resolvido pra mim, tá resolvido pra ela, mas o público espera, o público tem uma expectativa. A gente já se encontrou no aeroporto, não tem climão e seria um grande encontro, eu acredito que vai acontecer esse encontro pro público. Não teria problema também de tentar” diz esperançosa.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=wwy9CDGg24Y