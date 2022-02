Maraísa é pedida em casamento em show, "Corajoso"

Maraisa foi surpreendida com um pedido de casamento. O episódio aconteceu num show realizado no último sábado (26) em Peruíbe no Club Palace Hall e registrado pelo Blog da Lisa.

Maraisa que faz dupla com sua irmã Maiara foi desafiada pelo jovem à tocar berrante. A cantora se arriscou e não deu muito certo, mas saiu de lá com uma proposta de casamento feita pelo jovem que ainda recebeu elogios da 'futura' cunhada, "Esse homem é corajoso', brincou Maiara.

Assista:

https://www.instagram.com/tv/CaeDcFIAW6R/?utm_medium=copy_link