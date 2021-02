Marcelo Marrom lança música de trabalho, "Hoje Vai Chover" com a participação de Léo Chaves (ex Victor e Léo)

A canção foi a escolhida para puxar a divulgação do EP Calmaria, do artista.

Marcelo Marrom está lançando sua música de trabalho, “Hoje Vai Chover”, que traz a ilustre participação de Léo Chaves (ex Victor e Léo).

A música é uma composição do Marrom e foi a escolhida para puxar a divulgação do seu novo EP Calmaria, do artista.

Músico há 25 anos, Marcelo Marrom, que ganhou fama ao fazer comédia na Globo, em canais fechados e na internet, convidou o Léo para participar, pois, enquanto criava HOJE VAI CHOVER, “ouvia” a voz dele na canção. “Minhas músicas são a extensão do meu trabalho de comédia. Uma coisa completa a outra e me tornam o que eu sou”, afirma o comediante.

Calmaria traz mais cinco músicas que serão lançadas simultaneamente em março desse ano.

Assista o clipe oficial de “Hoje Vai Chover”: https://www.youtube.com/watch?v=bwg3PK-0RUs&feature=youtu.be

https://marcelomarrom.com.br/

IG: https://www.instagram.com/marcelomarrom/

Um dos principais nomes da comédia brasileira, Marcelo Marrom também é músico e palestrante. Começou há pouco mais de 11 anos quando integrava na Cia de Humor Deznecessários, um sucesso estrondoso no teatro, que o levou a fazer parte do elenco do programa Altas Horas, apresentado por Serginho Groissman na Rede Globo, fazendo o quadro "Música Por Encomenda”, por 3 anos. Hoje, Marcelo usa a comédia e a música como ferramentas não só para provocar risadas, mas também para motivar, provocar mudanças em equipes e tirar pessoas do lugar comum.

Com seu humor leve e despretensioso, Marrom partiu para uma empreitada ainda maior, dessa vez no Multishow apresentando o programa “Queimando a Roda”, uma sátira bem humorada do programa “Roda Viva”. Na sequência, ao lado de Rafinha Bastos, fez o programa “Ta Rindo Do Quê?” e foi jurado do “Prêmio Multishow de Humor”.

Sucesso também no teatro, Marcelo Marrom atuou nos espetáculos “Comédia em Preto & Branco”, “0300 para Salvar Seu Casamento”, “Preto Combina com Tudo”; “Confissões de Um Quarentão e, no início de 2020, ficou em cartaz em São Paulo com seu espetáculo, “O Terceiro Melhor Show de Comédia do Planeta”, sucesso de público e bilheteria.