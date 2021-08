Marcos Paulo & Marcelo e Divino & Donizete são destaques do Terra da Padroeira 

O Terra da Padroeira tem mais uma edição ao vivo neste domingo (22/08), às 9h. Sob o comando de Kleber Oliveira e animação de Tonho Prado e Menino da Porteira, o programa da TV Aparecida estará repleto de grandes atrações sertanejas.

O desfile de sucessos começa com Marcos Paulo & Marcelo. A dupla vai relembrar os grandes hits de Milionário & José Rico, entre outros clássicos da música sertaneja. Marcos Paulo é filho de Milionário e Marcelo, afilhado musical de José Rico. Juntos desde 2008, a dupla é a continuidade do legado e adotou a história, o repertório e os sucessos de Milionário & José Rico.

Outra dupla que sobe ao palco do Terra da Padroeira é Divino & Donizete. Além de cantarem os seus grandes sucessos, os artistas vão participar do quadro “Debulhando a Viola” e trazer um convidado especial para o programa.

E para homenagear o saudoso João Carvalho, que faleceu no dia 24 de julho deste ano, participa da produção o cantor Ronaldo Viola Filho. João Carvalho ficou famoso por formar dupla com Ronaldo Viola, Chico Rocha, João Mulato e Roberto Viola. Por alguns anos, João Carvalho (segunda voz) fez dupla com Ronaldo Viola Filho, herdeiro de seu antigo parceiro.

E completando a lista de atrações da semana, o cantor Gutto Barbosa se apresenta em carreira solo. O artista fez dupla durante muitos anos com o seu irmão Nando (da dupla Guto & Nando).