Mariana Froes consolida canções autorais em seu primeiro EP "Nebulosa"

A goiana Mariana Froes tem se destacado com seus lançamentos autorais, que marcam uma nova e madura fase de sua carreira, conquistando destaques não apenas com grandes números em seus lançamentos, mas também na crítica especializada.

“Espelho”, faixa que fechou seu primeiro EP autoral “Nebulosa” - disponível em todas as plataformas digitais - foi comentada pela Rolling Stone Brasil como “A voz de Froes é madura, com uma gravidade bem singela e uma rouquidão que adoravelmente arranha aqui e acolá. Neste sambinha moderno ela encontra uma cama confortável para se deitar”, análise feita pelo jornalista Pedro Antunes.

O EP traz, além da já citada “Espelho”, outras quatro faixas que consolidam esse projeto, são elas “Abril”, “A Porta” (ft. Phill Veras), “Eu” e “Caos” - canção que foi pauta no Tigre Sounds, portal americano que traz uma entrevista completa com a artista.

Com conquistas importantes e um crescimento linear, a artista contou com o auxílio e conhecimento mercadológico da Taquetá, formada por Niela Moura (Direção Artística e Musical) e Pedro Kurtz (Direção Executiva, Negócios e A&R), desde o início de seu projeto, em todos os âmbitos de sua carreira, o que fez com que os resultados finais fossem satisfatórios.

“Sempre vimos na artista esse talento enorme e chegamos para somar a este trabalho e abrir possibilidades de como essas músicas poderiam chegar ao maior número de pessoas, não apenas usando da produção musical, mas do marketing artístico. Construímos uma comunicação nas redes sociais até chegar aos palcos e tivemos resultados que nos mostraram a possibilidade de, mesmo sendo uma artista nova, ultrapassar barreiras. Com certeza a maturação artística a levou a este lugar”, conta Pedro Kurtz.

Para comemorar o lançamento de “Nebulosa”, Froes apresenta a primeira live em seu canal no YouTube - que ultrapassa 580 mil inscritos - neste sábado, dia 3 de outubro, a partir das 17h com um repertório especial. Por enquanto, os fãs podem ouvir o EP na íntegra aqui: https://ditto.fm/marianafroes_nebulosa.

Victoria Ragazzi/Asimp