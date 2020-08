Matheus e Kauan lançam 10 vídeos no Youtube

Criadores do novo universo das lives, artistas selecionam imagens de show virtual como produto para o seu canal

Com material de alta qualidade, extraído da segunda live que fizeram no dia 30 de abril no canal da dupla no youtube, Matheus e Kauan lançam 10 vídeos de canções que marcaram a carreira dos artistas, com destaque para “Litrão e “Coração de isca”, ambas do DVD “10 anos na Praia” gravado no Recife em janeiro deste ano. No repertório do mini álbum, “Ao Vivo e a Cores”, “Decide Ai”, “Então Toma”, “Nessas Horas”, “Quarta cadeira”, “Que sorte a nossa”, “Te assumi pro Brasil” e “Vou ter que superar”.

“Gostamos muito do resultado da nossa live e selecionamos as melhores, separadas, e lançar em um pequeno álbum para a galera curtir”, afirma Matheus.

Vale destacar que são eles os verdadeiros reis das lives. Afinal, foi em 17 de março de 2020, quando a quarentena havia sido decretada, uma nova fase no universo musical surgia através de um “challenge” criado por Matheus e Kauan: “Não vamos confinar as nossas vozes!”. Este foi o título da ação em que eles apresentaram uma live com voz e violão, diretamente da casa de Matheus, transmitida no instagram da dupla e desafiaram alguns colegas a fazer o mesmo. Assim, a cada dia, haveria uma live diferente para o público. O que eles não imaginavam era a proporção gigantesca que a homenagem ao Dia do Fã (18/3) tomaria, se tornando o principal atrativo da web nos últimos meses.

“Os shows virtuais se tornaram a nossa nova maneira de estar perto do público, o nosso novo normal, por isto, decidimos eternizar este momento com um lançamento de canções já conhecidas do público, que marcaram a nossa carreira e que estão nas paradas de sucesso como é o caso de ‘Litrão’. É uma forma de agradecimento pelos fãs sempre receberem e abraçarem o que oferecemos a eles. Se as lives deram certo a partir do desafio, são os fãs os responsáveis. Sendo assim, cada clipe é extraído com e para cada um deles ”, finaliza Kauan.