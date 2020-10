MC Don Juan e a dupla Luiza e Maurilio se unem e lançam “Saudade do Ex”

Funkeiro escolhe o funknejo para marcar parceria inédita entre os artistas

Um dos maiores nomes do funk da atualidade, MC Don Juan chega nesta sexta-feira (2) apostando mais uma vez nas batidas do funknejo. Intitulado “Saudade do Ex”, o funkeiro convocou uma das promessas do sertanejo, a dupla Luíza e Maurílio, que de saudade entende muito bem, para marcar a parceria inédita entre os artistas. O single já está disponível nas principais plataformas digitais.

Ouça aqui: https://ingrooves.ffm.to/saudadedoex

“Saudade do Ex” fala sobre um relacionamento que acabou, mas a ex, mesmo aproveitando a vida de solteira, não consegue parar de pensar no parceiro.

“Estou muito feliz com essa parceria! Eu já acompanhava o trabalho da dupla e acho eles incríveis. A gente se encontrou em um show drive-in, em São Paulo, e logo fomos para o estúdio gravar. Tenho certeza que vai ser mais um hit e que vai explodir demais”, comenta MC Don Juan.

O single vem acompanhado de videoclipe, com estreia agendada para a próxima segunda-feira (5). Gravado em um galpão em Guarulhos, Região Metropolitana de São Paulo, tem a direção de Kaleb Rodrigues e Caio Pavan, com produção da GR6 Filmes.

“O Don mostrou a música para nós, e na hora ficamos apaixonados! É uma música muito gostosa, com um refrão chiclete, mas não cansativa. Foi uma honra essa parceria, o Don é muito talentoso e tenho certeza que a música vai ser um sucesso”, Luiza.

O cantor que gosta de agregar novos ritmos para suas músicas, começou apresentar essa mistura no EP “Vou Além”, com o grande sucesso “Vai Ter que Aguentar”, em parceria com as irmãs Maiara & Maraisa que já acumula 87 milhões de visualizações, 15° posição do Spotify Brazil 200 e desde lançada entre os 10 mais tocadas do Top Brasil.

Carolina Didonet/Asimp