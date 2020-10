Mc Mari, revelação do brega funk revela novas parcerias com nomes consagrados

Acostumada a emplacar hits, a baiana Mc Mari surpreendeu a todos se tornando capa das maiores playlists de música nas plataformas de streaming.

A música xereca de mel bateu a marca de 100 milhões de plays no Spotify e as novidades não param por aí, a cantora acabou de voltar da cidade de Salvador onde foi realizada a gravação do clipe de seu novo sucesso “Senta Concentrada” e pra coroar a excelente fase, já existem rumores que as parcerias com artistas renomados estão por vir, entre eles, Léo Santana.

Sua produtora informa ainda que além de Léo Santana, a MC vai contar com Tainá Costa, a dama do pagode, sucesso do momento na Bahia.

A “funkeira ousadia” também anunciou seu tour por cidades do nordeste para o lançamento desse novo projeto nos próximos meses.

“Estou muito feliz com os resultados do trabalho e avisa: Chegamos pra ficar!” – dispara a MC.