Médico paranaense Dr. Eduardo Baptistella assume a presidência nacional da ABORL-CCF em 2021

Amanhã, 5 de fevereiro, o médico paranaense Dr. Eduardo Baptistella assumirá a presidência da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF). Nascido em Cornélio Procópio, norte do Estado do Paraná, o otorrinolaringologista hoje atua na capital, Curitiba. A cerimônia será realizada na sede da entidade, em São Paulo, e contará com a presença de autoridades da área da Saúde.

Com mais de 70 anos atuação entre Federação, Sociedade e Associação, a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial (ABORL-CCF), Departamento de Otorrinolaringologia da Associação Médica Brasileira (AMB), promove o desenvolvimento da especialidade através de seus cursos, congressos, projetos de educação médica e intercâmbio científicos entre outras entidades nacionais e internacionais. Busca também a defesa da especialidade e luta por melhores formas para uma remuneração justa em prol dos mais de 8.500 otorrinolaringologistas em todo o país.

Caroline Cruz/Asimp