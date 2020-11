Mesmo confinada, parceria de Mc Mirella com sertanejo rende frutos!

Mc Mirella não para de causar dentro e fora do reality show. Antes de entrar na ‘Fazenda’ a funkeira participou do dvd de Gutto Soares, gravado em Goiânia ao lado do ex Dynho Alves e levaram o público a loucura com a música ‘Coração no 150°’.

O hit já ultrapassou a marca dos 3 milhões de visualizações no Youtube e o sertanejo Gutto Soares comemora a parceria entre os três, “Tô muito feliz com a repercussão, a Mirella e o Dynho são demais e bastante talentosos. A galera tá louca com a música!”.

Vale lembrar que Gutto Soares é dono do hit ‘Gabriela’ e recentemente lançou o outra música em parceria com o Cantor Pacheco.

Assista ‘Coração no 150º’: https://www.youtube.com/watch?v=m2_VDxDcI2M