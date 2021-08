Michele Andrade grava DVD com canções inéditas e participação de Mc Zaac

O audiovisual leva o nome de ‘Nosso Álbum’ e foi gravado na última quarta (18), no Espaço das Américas, em São Paulo

Na quarta-feira (18), a cantora, compositora e multi-instrumentista Michele Andrade, gravou seu novo DVD chamado ‘Nosso Álbum’. O projeto contará com 10 faixas inéditas apresentadas pela artista e, também, com a participação especial de MC Zaac. 'Nosso Álbum' tem previsão de lançamento ainda em 2021.

Michele, que tem suas raízes no forró, conta um pouco sobre a experiência da gravação: “Este DVD tem um significado muito importante e especial, é a realização de um sonho. Estou dando meu máximo juntamente com a equipe, e espero que o Brasil abrace esse projeto com o mesmo amor que estamos produzindo”.

O audiovisual foi gravado no Espaço das Américas, uma das casas de shows e eventos mais renomadas da América Latina, e sem a presença do público. Porém, a energia da pernambucana incendiou o palco ao lado de seu convidado MC Zaac, que dá voz à alguns dos maiores hits dos últimos tempos, como “Vai Malandra” em parceria com Anitta, Maejor, Tropkillaz e DJ Yuri Martins, “Bola Rebola” com Anitta, Tropkillaz e J. Balvin e “Vai Taca” feat MC Jerry. Com ele, Michele gravou a faixa 'Pegar Sem Compromisso', uma mistura dançante de forró com funk.

Zaac comentou sobre a experiência: “Para mim foi uma honra participar do projeto da Michele. Esse DVD só tem hit e estou muito grato com o convite. Foi uma experiência onde pude mostrar mais do Zaac ao lado dessa grande mulher. Assim como eu, tenho certeza que todo mundo vai curtir demais esse álbum".

Com mais de 200 metros quadrados de cenário, o espetáculo conta com cerca de 300 aparelhos de iluminação, 12 câmeras 4k e um cenário totalmente digital, imersivo e tecnológico - com padrões internacionais.

Fábio Lopes, da Agência HIT, foi o responsável pela criação e direção geral do projeto. Ele também assina trabalhos de grandes nomes da música como: Chitãozinho e Xororó, Gustavo Mioto, Ludmilla, Cristiano Araújo, Dilsinho, Xand Avião, Simone e Simaria, Zezé Di Camargo e Luciano, Especial comemorativo de 20 anos 'Amigos - A História Continua', entre outros.

O diretor musical é Ricardo Gama e a direção de fotografia é assinada por Césio Lima. Já a direção de coreografia foi produzida por Sylvio Lemgruber.

Michele conta com o time da Agência HIT, que está no mercado do entretenimento há 14 anos. Também, sua assessoria é conduzida pela Caldi Comunicação, uma das maiores empresas de comunicação e marketing de TV do Brasil.