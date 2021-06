Michele Andrade lança música inédita com participação de Jonas esticado e Rafaella Santos

O cantor e a irmã de Neymar participam da nova música

Michele Andrade lançou seu single ''Superou Porra Nenhuma'' com participação de Jonas Esticado nos vocais, e Rafaella Santos, irmã de Neymar no clipe. A música da voz à todos que já acreditaram ter superado um relacionamento. Porém, após um drink, mergulham na cilada de ligar para o ex.

A canção esta disponível em todos os aplicativos de músicas. Também, no canal oficial da cantora no Youtube.

A gravação do audiovisual aconteceu nos studios KZA Produções (estúdio do Kauan, da dupla Matheus e Kauan), com direção de vídeo de Matheus Rigola.

A estrela do clipe foi Rafaella Santos, irmã do craque Neymar. No vídeo, junto com Michele e Jonas, ela retrata a história de um encontro com amigos, com muita energia e dança.

Michele fala um pouco sobre sua expectativa e ansiedade para o dia do lançamento da música ‘’Estou ansiosa demais pra esse lançamento com a participação do Jonas Esticado e a Rafaella. O clipe ficou lindo demais, eu amei. O mais engraçado é que, como o lançamento é dia 11, vai ser gatilho pra galera enviar a música para os @ do(a) ex no dia dos namorados. Espero que a galera curta esse trabalho’’ a cantora comenta.

Michele, aposta na canção ‘’Superou Porra Nenhuma’’ como uma nova fase em sua carreira, repleta de projetos e parcerias especiais.

