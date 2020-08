Miss Brasil 2020 será anunciada no próximo dia 20

Eleita, que representará o país no Miss Universo, foi escolhida por comissão de jurados

Seguindo a recomendação da Miss Universe Organization, nesses tempos de pandemia, a nova rainha da beleza brasileira já está indicada e foi escolhida por uma comissão formada por integrantes da Organização Miss Brasil.

O nome da eleita será anunciado dia 20 de agosto, às 20h no Youtube U_MissBrasil, quando ela receberá a coroa da mineira Júlia Horta, Miss Brasil 2019, top 20 no Miss Universo do ano passado. Por conta da pandemia, a coroação acontecerá sem presença de plateia e terá como mestre-de-cerimônias o jornalista Roberto Macedo. O Miss Universo será realizado no primeiro trimestre de 2021, no Estados Unidos.

O Miss Universo é o maior concurso de beleza feminina do planeta, transmitido ao vivo anualmente para uma plateia de mais de 1 bilhão de telespectadores em quase 200 países. Começou em 1952 e somente dois anos depois o Brasil começou a participar, conquistando o segundo lugar com a baiana Martha Rocha, que faleceu no último dia 4 de julho. O nosso país foi campeão duas vezes: em 1963, com a gaúcha Ieda Maria Vargas, e em 1968, com a baiana Martha Vasconcellos.

O novo franqueado do Miss Universo no Brasil é o empresário gaúcho Winston Ling que tem entre os seus objetivos fazer o país ganhar a terceira coroa. “Queremos o Miss Brasil como um evento de união nacional, onde todos os estados estarão representados e a população torcendo pelo sucesso daquela, que será a nossa representante internacional, uma mulher moderna, independente, realizadora, que abrace causas sociais filantrópicas, que estude ou tenha uma profissão, que fale inglês preferencialmente, ou seja, alguém que desempenhe com orgulho e à altura a função de embaixadora do Miss Universo, levando o nome do Brasil para todos os continentes”, completa Ling.

Sobre o Miss Brasil

O Miss Brasil é o mais tradicional concurso de beleza feminino realizado anualmente, elegendo, entre as mulheres de cada unidade federativa do país, a representante nacional da beleza da mulher brasileira. A vencedora de cada edição representa o país no Miss Universo.

O concurso existe desde 1954, quando a baiana Martha Rocha se tornou a primeira Miss Brasil. A atual Miss Brasil é a representante do estado de Minas Gerais, Júlia Horta.

O Brasil, desde então, só não participou do Miss Universo no ano de 1990.

Tânia Barbato/Asimp