Miss Cambé 2020 arrasou no Miss Paraná 2020

A Miss Cambé 2020, Jéssica Craveiro, participou dia 5 de setembro, do concurso Miss Paraná 2020, que aconteceu em Maringá, sob organização da BMW Eventos, leia-se Wall Barrionuevo e equipe. O concurso não teve a presença de plateia por conta da prevenção ao Covid-19 e foi transmitido ao vivo, pelo Facebook e no canal do YouTube da BMW Eventos. Jéssica não ficou entre as finalistas, mas arrasou no Miss Paraná 2020. Representou a cidade de Cambé com muita garra e de modo fascinante.

O vestido de gala confeccionado por Costume Z by Janaina Maciel, foi feito exclusivamente para a Jéssica, na qual fez ela brilhar ainda mais na passarela. Maguiagem by Marcelly Damazio. Acessórios Allexo. Foto tirada por Renilson Guimarães na Estância Punta Del Este.Ela está sob mentoria e organização de Glacimeire Cardoso.