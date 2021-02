Miss Pacific Piauí comemora título mas projeta prêmio nacional

Aos 19 anos de idade Larah Loss é uma das favoritas.

Lara é uma daquelas mulheres que chama a atenção por onde passa, com sua beleza incrível distribuído em 1,79 de altura de mulher com toda certeza é sua marca registrada. Aos 19 anos ela já é uma modelo com longa carreira artística e atualmente ostenta o título de Miss Pacific Piauí. Para a beldade isso ainda é pouco e ela planeja se preparar para a disputa nacional com bastante pé no chão e humildade. Uma mulher cheia de sonhos e pretende realizar todos sem pressa vivendo um dia por vez. Atualmente ela está chegando a marca de 10 mil seguidores no Instagram com sua conta @lahloss e vale muito acompanhar de perto os próximos passos dessa grande promessa do mercado artístico e da moda.