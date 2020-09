Miss Universo Baby, Sophia Eldo, fotografa para o projeto Aquatyca

A pequena Sophia Eldo conquistou mais de 20 títulos em quatro países, entre eles foi eleita recentemente Miss Universo Baby, título que conquistou na cidade de Arequipa, no Peru, ao concorrer no Festival de La Belleza Internacional.

O título foi conquistado em um autêntico concurso internacional, contendo diversas concorrentes e por ter sido avaliada por um seleto grupo de jurados. onde Sophia além de desfilar, cativou a todos com a sua simpatia, desenvoltura, carisma e é claro, por sua beleza!!

Com apenas cinco anos a pequena Miss assim como toda criança de sua idade adora brincar. E foi assim no clima de brincadeira que Sophia realizou um divertido ensaio fotográfico dentro da piscina.

A Cearense de Fortaleza, posou utilizando um lindo vestido de festa do Ateliê Sandra Regia e ainda completou o look uma encantadora cauda de sereia do Mar em Festa. Os clicks fazem parte do projeto Aquatyca, idealizado pela fotógrafa Adriana Subhy, e contou ainda com a Produção e Direção de Adriana Gomes.

Para a ocasião, a gatinha além de fotografar com uma mini cauda de sereia, Sophia pediu para sua mãe se poderia entrar na piscina utilizando um dos seus elegantes vestidos e a faixa de miss, onde a fotógrafa adorou a ideia e o resultado foram imagens encantadoras como podemos conferir nesta matéria.

Renato Cipriano/Asimp