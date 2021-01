Missionária do Paraná arrecada itens de higiene para meninas de Guiné-Bissau

A psicóloga e missionária, Elaine Pontes, moradora de Arapongas, está fazendo uma campanha para arrecadar produtos de higiene pessoal, especialmente desodorantes, cremes, xampu e condicionador, roupas de cama, mesa e banho, roupas íntimas, chinelos, agulha de crochê e linha para levar para Guiné-Bissau. As doações são para a instituição Casa de Amparo, que fica na capital Bissau, onde vivem 120 crianças, adolescentes e jovens vítimas de violência sexual.

Os produtos serão enviados já na próxima semana e a missionária destaca que a prioridade nesta última semana de arrecadação é para os antitranspirantes. Ela informa que já foram arrecadados cerca de mil calcinhas e mil sutiãs e 210 chinelos. "Como é um país muito quente, os desodorantes são importantes, assim como os itens de artesanato e de cama, mesa, e banho em bom estado", destaca Elaine, que embarca para a Guiné em março.

O deputado estadual Cobra Repórter está apoiando a campanha e, com a divulgação feita pela redes de rádios nas quais tem programa, já foram arrecadados mais de 500 sutiãs, um dos itens de muita necessidade.

"É um país muito pobre, a violência contra a mulher é grande, dar apoio para que elas possam se recuperar e recomeçar a vida é muito importante. Quero parabenizar a iniciativa da missionária e de todos que estão ajudando neste projeto. Quem puder, corra e contribua", reforçou Cobra Repórter.

As doações podem ser entregues na Rádio Cultura de Rolândia, Av. Ailton Rodrigues Alves, 1189, até o dia 27 de janeiro (quarta-feira). A missionária também precisa de transporte para levar as doações até próximo a Florianópolis para o envio para a África. De acordo com ela, uma caminhonete seria suficiente para transportar os produtos.

Meire Bicudo e Veruska Barison/Asimp