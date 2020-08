Moda: Thais Cordeiro estrela nova coleção

É segunda vez que a Dançarina do É o Tchan fotografa para a marca

Desde o início de julho no projeto #Meu Closet, onde busca reviver visuais que marca a carreira, a dançarina Thais cordeiro está de volta , para estrelar a nova campanha do Meu Closet .

Dessa vez, a coleção escolhida “dançarina.” As fotos aconteceram em Salvador e contaram com toda a empolgação e bom astral da musa, que faz a sua segunda campanha com a marca.

A coleção chega recheada de novidades. Com cores que vem acompanhando as últimas tendências e padronagens modernas.