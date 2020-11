Modelo e apresentadora Ana Calheiro diz, sempre sobra um tempo para boas ações

Após a Ação Distribuindo amor para o dia das crianças na cidade de Sobradinho RS, a qual foi um sucesso, junto com entidades de grande importância, não posso esquecer de citar algumas pessoas que são anjos, Cátia, João, Misco, Glorinha, Neuza L, Neuza Vinhas, Eduarda, Cileia, Bibi,Rosana, Aline,Schirlei entre outras. Deram seguimento para fazer a Ação distribuindo amor no Natal, à expectativa é grande a qual a meta é atingir cerca de 3 mil crianças nessa ação, a ação está fazendo coletas de brinquedos novos e usados, doces e valores em dinheiro e no comércio há pontos para coletas.

Ana conta que a pandemia faz as pessoas serem mais solidárias e se doarem mais, é lindo como as pessoas se unem para fazer o bem e o mais importante é o tempo que elas dedicam para isso acontecer!!! A cidade de Sobradinho é uma cidade pequena mas existe pessoas que não se cansam de ajudar o próximo “isso motiva cada vez mais para a gente continuar “.

A ação distribuindo amor no Natal acontecerá no dia 20/11/20 na cidade de Sobradinho RS, onde o papai Noel chegará de helicóptero trazendo muitas alegrias e sorrisos para as crianças no local, será distribuído os presentes dentro do protocolo a prevenção do COVID-19.

Juntamente estará presente a brigada militar para segurança de todos.

Ana finaliza, dizendo que está com o coração cheio de gratidão por mais essa ação estar acontecendo e por tantas pessoas de bom coração estarem apoiando e fazer acontecer esse dia tão lindo.

Agradeço a todos os apoiadores e patrocinadores.