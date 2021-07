Modelo e cantora Renatinha Chilli lança nova música "Toma MD"

Ela é linda, sexy, talentosa e agora vai arrasar com sua nova música que será um sucesso. Estamos falando da modelo e cantora Renatinha Chilli, que lançou seu novo funk chamado "Toma MD", com a participação de Menorzera, que promete arrasar e ser mais um grande sucesso da funkeira, além do clipe da música que será em breve divulgado.

Renatinha Chilli chama atenção nas redes sociais pelo corpo escultural, que ela promete causar na carreira musical. Outra grande novidade da loira é que ela contou que vai reativar seu canal no Youtube para interagir mais com os seus fãs, além de divulgar todo o seu trabalho no funk e também vídeos polêmicos.

“Toda semana iremos ter novidades e vamos lançar sempre um material polêmico” promete a modelo e agora cantora que tem o canal com seu nome Renatinha Chilli já bombando na web.

Para acompanhar mais sobre a loiraça e suas novidades, basta seguir seu perfil oficial da Renatinha Chilli no Instagram @renatinhachilli, onde ela bomba com mais de 73 mil seguidores, que ficam completamente apaixonados com a sua simpatia, beleza e seu corpo escultural.