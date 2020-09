Modelo Suellen Talamini será musa de escola de samba no Carnaval do Rio de Janeiro

Ela faz um enorme sucesso por onde passa, além de arrasar com sua beleza e seu corpo escultural que desperta a atenção de todos. Estamos falando da gata Suellen Talamini, que arrasa ostetando seu shape perfeito nas redes sociais.

A modelo Suellen Talamini revelou que viajou para o Rio de Janeiro essa semana, onde irá selar sua passagem no desfile das escolas de samba do carnaval carioca. A gata que também é Musa do Coritiba, eleita em 2019, vai desfilar com musa de uma escola de samba, mas Suellen deixou o mistério no ar e preferiu não contar qual será a agremiação que ela irá brilhar na avenida.

Outras grandes novidades da Musa do Coritiba são os novos ensaios realizados durante a quarentena que ajudaram a loiraça a trabalhar nesse período de pandemia.