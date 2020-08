Narjara Turetta relembra assédio que sofreu aos 16 anos de idade

Narjara Turetta começou a trabalhar como atriz aos 9 anos de idade, em 1976 ao lado de Paulo Goulart na telenovela Papai Coração, sendo protagonista da trama que marcou toda uma geração. Foram inúmeros trabalhos na televisão, teatro e cinema, muitos deles premiados.

Todo mundo conhece a história da atriz que teve no alto escalão da Globo, e anos depois foi esquecida, tendo que vender coco nas praias do Rio de Janeiro para se sustentar.

Nada foi fácil para Narjara, durante anos ela escondeu uma história que só veio a tona agora numa entrevista exclusiva para o Canal Lisa, Leve e Solta da jornalista Lisa Gomes, que comentou sobre o assédio nos bastidores da tv e fez a atriz lembrar de quando passou por isso ainda menor de idade, “Uma única vez um diretor me disse uma coisa, ele era diretor que tratava de salário, eu tinha 16 anos, tava com minha mãe e ele na frente da minha mãe disse: Se eu fosse mais novo eu casava com você. Eu olhei pra ele e disse, pois é, tô querendo um marido e não um pai” rebateu.

Quando o assunto é relacionamento Narjara Turetta desconversa e revela que detesta namorar homens conhecidos, “Flávio Guarnieri foi meu primeiro namorado, tinha 14 anos. Não sou de bofe famoso, namorei alguns trastes aí. Meus namoros foram muito rápidos, quatro, cinco meses, seis no máximo. Platônicos eu tive uns 300, tenho um caderno com poesia pra cada um” revela.

Gente como a gente, Narjara não nega fogo, mesmo estando há quase 1 ano sem beijar na boca, “Já fui fogosa, hoje em dia tô mais calma. Consigo ficar sem sexo, não gosto de sexo por sexo”.

Como toda mulher Narjara Turetta almejava em construir uma família, “Eu sonhava em ter filhos e uma família, mas não deu” lamenta.

Ainda na entrevista Narjara comenta que as pessoas acham que ela é lésbica, mesmo afirmando que nunca ficou com mulher, “Se eu fosse lésbica eu falava. Não tenho nada contra, mas não é minha praia” finaliza.

Assista a entrevista completa: https://www.youtube.com/watch?v=3IPEE4t_MIc&t=1195s

(Blogdalisa.com)