Natacha Horana muda visual e aposta na tendência morena iluminada

A bailarina do Domingão do Faustão conta que está fazendo um trabalho para transformar a imagem

Natacha Horana muda a cor dos cabelos. A bailarina do Domingão do Faustão apostou na tendência morena iluminada e agora ostenta os cabelos mais escuros com mechas loiras.

"Resolvi mudar porque gosto de sempre estar me renovando, me transformando. Eu amei o resultado final", conta a dançarina, que já foi loira platinada.

"Já fui loiríssima. Mas agora estou apostando em moreno iluminado e estou amando".

Essa mudança nos fios não foi por acaso. Natacha quer valorizar sua beleza através de mudanças em todo o visual. Para isso, a dançarina conta com apoio de uma profissional, que faz estudos para identificar o que combina mais com ela.

"Estou fazendo um trabalho de imagem. Então é identificado o que fica bom pra mim, desde o tom do cabelo, a make a tipos de roupas e cores. Então ela me passou as referências de cabelo para valorizar ainda mais a beleza .Foi tudo muito pensado antes", revela.