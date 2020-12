Natacha Horana posa com look vermelho no clima natalino

“Não importa o que a mulher vista, o homem assediador desrespeita de qualquer jeito”. A bailarina do Domingão do Faustão também falou sobre sua relação com a moda

Natacha Horana posou com look vermelho com cinto dourado, no clima natalino. A bailarina do Domingão do Faustão sempre gosta de caprichar na hora de vestir. Aliás, ela conta até com a ajuda de uma profissional.

"Estou fazendo um trabalho de imagem. Então é identificado o que fica bom para mim, desde o tom do cabelo, a make a tipos de roupas e cores. Então ela me passou as referências de cabelo para valorizar ainda mais a beleza. Foi tudo muito pensado antes", revela.

Natacha não tem um só estilo. Ela usa vestidos longos, curtos, saias e calças. Ela conta que já deixou de usar roupas mais curtas com medo do assédio, mas isso mudou.

"Não importa o que a mulher vista,o homem assediador desrespeita de qualquer jeito. Não vou deixar de usar por isso. Infelizmente, quando posto uma foto mais sensual ou uso roupas mais curtas, o assédio é maior. Mas ele existe sempre, com qualquer roupa. Desejo que isso mude e nós possamos vestir o que quisermos sem medo", deseja a dançarina, que ainda faz um pedido:

“Homens, mesmo que não sejam todos, respeitem as mulheres. O mundo mudou. Mude você também”.