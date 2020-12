Natacha Horana revela seus desejos para 2021: 'Que a internet seja menos tóxica'

A bailarina do "Domingão do Faustão" conta também que deixará a dieta de lado nas festas de fim de ano

O Natal deste ano será um tanto diferente. Devido à pandemia do novo coronavírus, é recomendado manter as medidas de distanciamento social. Por isso, Natacha Horana não reunirá toda sua família, como costuma fazer. "Vou passar com meus familiares mais próximos porque não dá pra reunir todos", conta a bailarina do Domingão do Faustão.

Adepta de uma alimentação mais saudável e de uma rotina de exercícios físicos, a dançarina vai deixar a dieta de lado durante as festas e suas férias em Janeiro. "No Natal e no réveillon, eu me permito comer o que tiver vontade. Em janeiro também sempre viajo de férias e não tenho muitas restrições, mas eu amo comer bem. Então, não vejo muita dificuldade em voltar para a rotina depois desse período", revela.

Natacha revela que ainda não decidiu qual será o seu look para o réveillon. "Tenho algumas opções, mas acho que vou decidir na hora de acordo com a vibe que estiver. Será mais paetê, branco, descolado ou colorido. Vai do meu momento na hora", afirma.

O look para hora da virada Natacha ainda não foi decidido, mas a bailarina já sabe bem o que deseja para o próximo ano. “Com toda certeza é a cura do mundo. E que possamos aprender a cada dia a ajudar mais o outro, ter mais compaixão. E que a internet não seja tão tóxica como está caminhando para. As pessoas precisam ter mais empatia umas com as outras”, destaca.

Natacha também tem superstições para hora da virada. "Lingerie da cor que eu quero para 2021. E sempre faço um patuá com figa, olho grego, trevo ou dólar para deixar no meu sutiã", finaliza.

Thiago Freitas/Asimp