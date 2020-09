Nathan Ribeiro lança videoclipe para “Vem Amar”

Otimista, faixa conta com a produção musical do multipremiado Tadeu Patolla

Nathan Ribeiro, carioca nascido em Nova Iguaçu, lança videoclipe para “Vem Amar”. Faixa, disponível em todas as plataformas digitais, surgiu de forma inesperada durante o isolamento social do artista. “Guiada por um turbilhão de sentimentos, a música fala da vontade de sair, curtir o mar, ver o pôr do sol, amar, sentir o ar da liberdade ao lado da pessoa que gostamos, seja lá em qualquer lugar do mundo. Nesse momento de tantas restrições, digo que pensar positivo é essencial e acreditar que tudo vai passar também”.

Otimista e baseada nos acordes de um violão, track segue um típico clima praieiro potencializado pela produção do multipremiado Tadeu Patolla (profissional conhecido pelos seus trabalhos, entre outros, com a banda Charlie Brown Jr, Projota e Biquini Cavadão).

Para a versão audiovisual, imagens gravadas em casa e no esquema “faça você mesmo” narram as temáticas levantadas pelo artista.

Ouça e assista aqui: https://www.youtube.com/watch?v=MSu9ijMeKmo