Neto de Che Guevara é o novo repórter do Programa Conectado com Você pela Band Sat

Jose Angel Lima Guevara é lifestyle, uma referência nesse conceito de vida, de tanto amar, e que compartilha nas redes sociais os bons momentos vividos, e a partir de agora assume um quadro de turismo no Programa 'Conectado com Você'.

O programa possui como apresentadores a dupla de cantores Miller Gomes e Bruno Oliveira, é gravado em um estúdio no centro da capital paulistana, e exibido todos os sábados das 9 às 10 da manhã, pela Band Sat, via satélite, e é um misto de entretenimento com variedades, que apesar de pouco tempo no ar, parece que caiu na graça dos telespectadores e vem atingindo bons índices de audiência.

Jose assistindo o programa em sua cidade, resolveu enviar uma mensagem a produção do programa, oferecendo um único vídeo que ele mesmo havia gravado pelas belas paisagens de Porto de Galinhas e para a sua surpresa, a equipe do programa gostou tanto do material, que acabaram lhe convidando para se tornar um repórter fixo do programa, onde ficaria a frente de um quadro de turismo em Pernambuco. Jose aceitou o convite de imediato, afinal, já ama divulgar fotos de lugares e passeios turísticos apenas nas redes sociais e viu nesse convite a expansão de seu trabalho.

Jose Guevara é neto do famoso Ernesto Guevara, que em 9 de outubro de 1967 foi assassinado, por isso não chegou conhecê-lo, mas, sua mãe, Osdilma Guevara Reyes, era pequena e guardou as histórias que não se apagam e que muito se orgulham.

Quem foi Ernesto Guevara?

Mais conhecido como “Che” Guevara, foi um revolucionário marxista, médico, autor, guerrilheiro, diplomata e teórico militar argentino. Uma figura importante da Revolução Cubana, seu rosto estilizado tornou-se um símbolo contracultural de rebeldia e insígnia global na cultura popular.

Jose Lima Guevara, é formado em medicina e vive no Brasil há 4 anos, mesmo com uma carreira de médico conceituado em Cuba, José se mudou para cá, e atualmente mora em Porto de Galinhas (PE) onde se tornou um renomado influencer digital da cidade.

“Jamais poderia imaginar que seria Influencer, eu amo viver, viajar e postar tudo, mas faço isso por hobby, de repente, se tornou algo mais consistente e hoje tornou-se também um prazeroso trabalho”, comenta o neto de Che Guevara.

Ainda há quem diga que José Angel é um menino de ouro por compartilhar tantas histórias repletas de aventuras, sabedoria e rica em conteúdo familiar. “Considero-me sortudo, tenho orgulho da minha trajetória, olho pra trás e vejo o homem exemplar que me tornei para minha família e fãs espalhados pelo país. Se você faz o que faz com amor, o resultado vem espontaneamente”, conclui José Lima Guevara.

Renato Cipriano/Asimp