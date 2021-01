Nil Ferreira vive expectativa de retomar a carreira de atriz

Ela encanta a todos com seu talento, simpatia e beleza. Estamos falando da atriz Nil Ferreira que vive a expectativa de retomar a carreira após quase um ano parada devido a pandemia do novo coronavírus. As gravações das novelas da Rede Globo já foram anunciadas que serão retomadas e isso deixou a beldade esperançosa.

"Espero que sejam retomadas as gravações do "Se Joga", onde faço participação. Essa notícia do retorno das novelas é muito boa. Estou muito ansiosa para voltar a atuar na frente das câmeras e continuar minha carreira como atriz", disse Nil Ferreira, que se consolida cada vez mais sua carreira como digital influencer e empresária, onde possui uma loja virtual.

Enquanto, as gravações não são retomadas, a atriz continua mostrando a evolução do seu shape que é muito elogiado diariamente pelos seus fãs. Para poder acompanhar mais sobre a Nil Ferreira, basta seguir ela no seu Instagram @nilferreiraoficial, onde possui mais de 90 mil seguidores.