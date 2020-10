Nova aposta POP da Sony Music, Joca lança ‘Nosso Amor’

Canção está disponível em todas as plataformas digitais

Guarde bem este nome: Joca. O jovem cantor carioca, que já tem contrato assinado com a gravadora Sony Music, se lança na carreira de cantor com influência POP e trabalho 100% autoral. O single escolhido para dar o start nos lançamentos do primeiro projeto de Joca é ‘Nosso Amor’, composta por ele, e está disponível em todas as plataformas digitais a partir de hoje, 02 de outubro. A faixa vem acompanhada de videoclipe, dirigido por Marlene Mattos e Felipe Bella, estrelado por Joca e Lívian Aragão, e poderá ser assistido na próxima semana, no canal oficial do cantor no Youtube.

Link das plataformas: https://joca.lnk.to/NossoAmor

Link do canal oficial do Joca no Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCqinwUjKm247m3TebMk4kAA

A canção ‘Nosso Amor’ transmite paz em seus acordes e verso e tem um valor muito sentimental para Joca. Ele conta que costumava ficar muito tempo em seu quarto compondo e gravando canções e que, certo dia, seu pai estava chateado com a ausência dele e das conversas que tinham “foi então que me veio a inspiração para escrever a ‘Nosso Amor’. Quando mostrei para o meu pai, ele me disse que era a melhor música que já tinha ouvido e ele só sabia sorrir. Por isso decidi começar por ela, que também mostra muito de quem eu sou e minhas influências musicais”.

Gravado na capital carioca, cidade natal de Joca, o videoclipe de ‘Nosso Amor’ teve como cenário alguns pontos turísticos da cidade e foi estrelado pelo próprio cantor, na companhia da atriz Lívian Aragão. “Gravar um videoclipe foi um desafio pois nunca atuei, mas, com a ajuda da Lívian e toda a equipe deu tudo certo. Eu só consigo agradecer por ter comigo a Marlene Mattos, que é referência na área, o Felipe e todos que me ajudaram com esse sonho. Há alguns meses estava no meu quarto compondo e agora estou vivendo a história da música, incrível tudo isso” conta Joca.

‘Nosso Amor’ dá início à uma sequência de lançamentos que formarão o primeiro EP da carreira do jovem cantor, intitulado ‘Presságio’. Segundo Joca: “Presságio é um indício de que algo vai acontecer. No meu caso, é algo bom. Um prenúncio de que as coisas sempre vão dar certo e devo isso tudo à minha fé, palavra que move a minha vida. Sempre tive fé que tudo ia dar certo, e que eu não podia desistir dos meus sonhos. Com todo o esforço e com toda minha crença, fui recompensando com a oportunidade que sempre quis ter”.

Juliana Sagnori/Asimp