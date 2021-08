O ator Paulo Guerra e a avó de 96 anos ganham as redes sociais

Com a pandemia, a solidão entre os idosos cresceu no Brasil e no mundo. No entanto, o ator e comediante Paulo Guerra, 31 anos, recebeu mais de 20 milhões de visualizações só no Tik Tok quando passou a mostrar sua vozinha - a aposentada - Dona Maria da Conceição, 96 anos. Paulo Guerra teve a ideia de fazer a avó contracenar para combater à tristeza e à solidão, desde o início da quarentena. “Eu percebia que ela precisava de algo mais na nossa casa, uma atividade que ocupasse um tempo e a fizesse rir (Paulo Guerra mora em Belo Horizonte sozinho com a avó) e aí começamos a fazer os vídeos para distraí-la, mas o público nas redes sociais pedia cada vez mais postagens e quando a gente viu - as gravações passaram a ser semanais e estamos assim há um ano e quatro meses”, conta Paulo Guerra.

“Usei a minha arte para deixar minha avó feliz e a consequência foi um público de milhões também sorrirem”, afirma que Paulo Guerra que chegou a ganhar destaque na imprensa internacional por causa das publicões com Dona Maria da Conceição. O comediante prepara o novo show para rodar todo Brasil. “Por enquanto vamos escrevendo muito, testando as piadas na internet. Vou vendo o que o público gosta. Mas ainda precisamos usar muita máscara, fazer distanciamento e todo mundo receber vacina para pensar em viajar com o espetáculo.

Tudo isso vai passar e vamos sair mais fortes dessa pandemia”, ressalta Paulo Guerra sempre com o sorriso no rosto e muito amor a sua vozinha.

Dan Beligoli/Asimp