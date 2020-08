O cantor e compositor londrinense, Souza, acaba de lançar “Dois Navios”

Produção conta com o cellista italiano e saiu com clipe, gravado no litoral de Santa Catarina

Souza é um músico jovem que trabalha desde 2013 em Londrina. Além de cantar, tocar e compor, Souza também promove eventos culturais na cidade, a maioria voltados à música. No último mês, Souza lançou 'Dois Navios', um bonito clipe gravado no litoral e lançado junto com a música de mesmo nome, seu segundo trabalho deste ano.

A trajetória de Souza chama atenção pelo seu engajamento com o trabalho musical. Com composições próprias, de autoria, o músico sempre procurou outros pares para realizar suas produções e se preocupa sobretudo com a qualidade técnica dos lançamentos. "Eu me apresento em barzinhos desde 2013, mas o meu trabalho autoral, que começou em 2016, é solo, foi a partir dele que eu comecei a sentir falta da convivência com outros músicos, das trocas com outros profissionais", conta Souza. "Acho que foi por isso que adquiri esse hábito de convidar artistas para as participações", reflete.

As participações no trabalho de Souza são de londrinenses, mas também de outros músicos do Brasil e até do exterior. "Dois Navios", por exemplo, conta com participação do cellista italiano Federico Puppi que, na época, lançava o seu álbum Marinheiro em Terra Firme (que tem participação de Milton Nascimento), o cellista também está no disco Guelã, da Maria Gadú.

"Esse trabalho com o Puppi, para a Dois Navios, foi o ápice de um processo que eu já lapidava aqui em Londrina. A maioria dos meus vídeos tem alguma participação, nas sessions do Youtube, por exemplo, estão o Vitor Malta, o Pedro Mello, o próprio Bruka faz o contrabaixo de Dois Navios e assina algumas das produções", conta.

Além das sessions, Souza também dividiu os vocais recentemente com outro músico da cidade. A faixa "Malemá", que está disponível no YouTube e Spotify, é um trabalho conjunto com Davi Mour, que também produz seu trabalho autoral em Londrina. "Acho que depois de quatro anos compondo, tocando, trabalhando com música, esse processo se tornou o meu processo, o meu modo de fazer", conclui o músico.

A música Dois Navios, lançamento mais recente de Souza, foi composta em meados de 2013, inspirada por um contato seu com um aforisma de Nietzsche, no livro Gaia Ciência, em que filósofo fala sobre amizade. A canção transita pelo folk e a música brasileira, criando uma atmosfera intimista, de aconchego. A filmagem do clipe aconteceu em 2019, em Navegantes/SC, e o lançamento veio agora, em julho de 2020 - um pouco mais tarde do que o esperado, por conta da Pandemia. Dois Navios tem composição e interpretação de Souza e também marca a sua estreia como produtor musical.

O clipe está disponível no canal do Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zFnr-hDmrsQ