O valor de um “Sim”

LBV promove campanha para intensificar ações sociais e convida populaçãodeLondrina a ajudar

SIM é uma palavra tão simples, porém,com diversos significados. Um “sim” pode mudar um estado de ânimo, mudar planos, até mesmo atitudes, assim como pode transformar vidas de diferentes formas. Equanto àqueles que dependem de um “sim” para sobreviver? Quanto vale ter alguém que zela por nós?

Enquanto pessoas anseiam ir bem nos negócios, na vida, nos estudos, nos relacionamentos, há aquelas que necessitam deum acolhimento, um ombro amigo,uma palavra de conforto, de razões para continuar a lutar e viver, mesmo diante de tantas adversidades. Às vezes, tudo que precisa é de um apoio. E isso muda a vida de uma pessoa completamente.

Desprovido de oportunidades ou até mesmo de condições não se consegue chegar a lugar algum sozinho e a ajuda é necessária. Por isso não existem palavras para medir o significado de um “sim” para aqueles que mais precisam de ajuda. Segundo pesquisa do Datafolha, 96% dos brasileiros têm o desejo de serem mais solidários e buscam realizar ações para fazer o Bem. No entanto, muitas vezes não sabem como colocar em prática essa Solidariedade.

Diante disso,por meio de suas ações,a Legião da Boa Vontade (LBV) atua há mais de 72 anos no Brasiloferecendo o amparo, a escuta qualificada e o que há de melhor para seus atendidos, a fim de que possam mudar a realidade social em que se encontram. Por intermédio de sua tradicional campanha de manutenção dosserviços e programas socioeducacionais, no qual visa arrecadar recursos para intensificar seu trabalho, a Entidade convida todos para sua mobilização intitulada “DIGA SIM!”.

O convite é para que você faça parte dessa força-tarefa eDIGA SIM a oportunidades melhores para crianças, adolescentes, jovens, idosos eadultos. Dizer “SIM” à LBV é um gesto de amor ao próximo e empatia;é levar amor e valores fraternos;é apoiar mães-solo;é proporcionar alimentação saudável; é dar esperança; é dispor um ambiente seguro para os atendidos;é incentivar os estudos;é dar oportunidade de crescimento;é ensinar o respeito aos diferentes e é investir em um futuro melhor para as gerações agora no presente.

Doações são muito bem-vindas e podem ser entregues no Centro de Educação Infantil José de Paiva Netto da LBV (R. Serra dos Pirineus, 920 – Bandeirantes – Londrina/PR), ou, se preferir, pelo site (www.lbv.org.br) ou via pix (pix@lbv.org.br). Saiba mais sobre o trabalho da Instituição acessando o perfil @LBVBrasil no Instagram e no Facebook.