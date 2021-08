Os Barões da Pisadinha marca volta de shows no Villa Country

Dupla mais famosa da atualidade faz única apresentação em São Paulo, em 11 de setembro e traz na bagagem os maiores sucessos para público paulistano dançar e cantar junto.

O Villa Country aquece novamente os motores para a sua decolagem rumo à retomada consciente da agenda de shows. A casa sertaneja mais importante do Brasil orgulhosamente apresenta, no sábado, dia 11 de setembro, o primeiro show paulistano oficial dos Barões da Pisadinha.

Nada como voltarmos às baladas com um show pra lá de animado, não é mesmo? Os Barões da Pisadinha prometem colocar para dançar o público paulistano e criaram um repertório especial para a ocasião. “Zero Saudade”, “Amor Da Despedida”, “Pede Pra Voltar”, “Esquema Preferido”, “Tá Rocheda” e “Recairei” são só algumas que serão disparadas pelo duo Rodrigo Barão (voz) e Felipe Barão (teclado).

Essa será uma atração muito importante, pois é uma das poucas ocasiões em que o Villa Country recebeu artistas de outros estilos. E é esse "piseiro" que também marca os Barões, já que a dança deles baseia-se em pisar com força no chão. Rodrigo diz que há, sim, uma influência do forró no som do grupo, afinal o Nordeste está no sangue da dupla. Mas há diferenças entre a pisadinha e o forró, garante o vocalista: "A pisadinha é um forró, que é um gênero musical marcante do Nordeste. Lá, o que mais toca é forró e suas variações, como baião, xote, arrocha... Mas a pisadinha é mais dançante, mais elétrico e mais pra frente". Já Felipe, acrescenta: "O forró se modernizou e de Luiz Gonzaga pra cá, foi se atualizando. Começou como pé-de-serra, com zabumba, triângulo e sanfona e depois vieram bandas como Saia Rodada, que deram outra roupagem ao forró".

Seguindo todas as orientações da Organização Mundial de Saúde, os ingressos já estão à venda e o público será dividido em camarotes privativos. Importante salientar que a compra de ingressos camarotes de 06 lugares deverá ser feita por pessoas do mesmo núcleo familiar ou convívio social, conforme protocolo vigente. A aquisição poderá ser efetuada através do site da Ticket 360.

Os Barões da Pisadinha

Os Barões saíram de Heliópolis, na Bahia, para conquistar o país: hoje, eles não fazem menos de vinte shows por mês. Só em novembro, são 33 apresentações marcadas. Em outubro, foram 24 e em setembro, 31. E não há limites geográficos para o sucesso: em Tocantis, na cidade de Porto Nacional, cantaram para mais de 30 mil pessoas; em Parauapebas, no Pará, se apresentaram para um público igual. E até as fronteiras já ultrapassaram: Neymar, em Paris, já dançou ao som de “Tá Rocheda”, outro sucesso de Felipe e Rodrigo.

É em Sergipe que mora um dos mais antigos e maiores fãs do grupo, o vendedor Victor Hugo Silva, 25 anos. Victor, que conheceu a banda em Heliópolis, já assistiu a apresentações da dupla em diversas cidades: "Na Bahia, já fui a shows deles em Heliópolis, Ribeira do Amparo, Cícero Dantas... Já curto o som deles há uns três anos". Victor diz que nos 'paredões' que frequenta com os amigos os Barões também são um sucesso.

