Os Paralamas do Sucesso lançam turnê "Paralamas Clássicos" no Espaço das Américas

O Espaço das Américas é sempre o palco de grandes e memoráveis shows da música popular brasileira e, no sábado, dia 2 de outubro, Os Paralamas do Sucesso voltam à casa com uma apresentação pra lá de especial, fazendo parte do projeto “Edição Limitada”. Herbert Vianna (guitarra e voz), Bi Ribeiro (baixo) e João Barone (bateria) apresentarão o novo espetáculo “Paralamas Clássicos”, que reúne os grandes hits de carreira num repertório matador e que, com certeza, vai despertar fortes emoções no público.

Independentemente da tribo, classe social, faixa etária ou religião, sem dúvidas, você já cantarolou, pelo menos, um ou dois sucessos de Os Paralamas do Sucesso. A banda que tem 38 anos de carreira, 27 discos lançados, dezenas de sucessos e incontáveis shows pelo Brasil e pelo mundo, segue na estrada, influenciando novas gerações e arrebatando plateias de todas as idades.

O trio escolheu o Espaço das Américas em São Paulo para iniciar a nova turnê, em que olha para a própria história sob o filtro dos sucessos absolutos. No palco, estarão também os três músicos que acompanham a banda há décadas: João Fera (teclados), Monteiro Jr. (saxofone) e Bidu Cordeiro (trombone).

E tentando agregar em um único show o maior número possível de hits, selecionou 31 faixas que sobrevoam as quase quatro décadas de carreira, numa viagem que começa pelo disco de estreia, "Cinema Mudo" (1983), e passa pelo mais recente álbum, "Sinais do Sim" (2017). O trajeto entre um ponto e outro é a história dos Paralamas contada em forma de música. Estão lá, por exemplo, as canções políticas que nos ajudam a entender a história recente do Brasil: "Alagados", "O Beco", "Perplexo", "O Calibre". Também não faltam músicas que cantam o amor em suas mais diversas facetas, como "Meu Erro", "Lanterna dos Afogados", "Aonde Quer Que Eu Vá", "Seguindo Estrelas". Fora "Vital", "Óculos", "Ela Disse Adeus", faixas tão peculiares e atemporais.

O repertório estrelado de “Paralamas Clássicos” é também um passeio pela variedade rítmica da banda, certamente a que mais misturou gêneros musicais no país. É possível ver a influência do rock inglês no começo da carreira ("Fui Eu", "Mensagem de Amor"), do reggae e do dub ("A Novidade", "Melô do Marinheiro"), do requinte pop que se destacou na produção dos anos 90 ("Tendo a Lua", “Busca Vida"), o diálogo com a música latina ("Trac-Trac", "Lourinha Bombril"), e muito mais.

Muito mais do que um show, "Paralamas Clássicos" é a história de uma paixão que se renova: da banda pelos palcos, do público pela banda, e de ambos pela obra.

É importante salientar que essa noite será envolta em uma redoma de grandes novidades. O projeto “Edição Limitada”, criado pelo Espaço das Américas, visa a segurança e as normas de segurança passadas pela Organização Mundial de Saúde e traz à tona o conceito de plateia organizada em mesas especiais e divididas somente por pessoas do mesmo convívio social. Os ingressos para esta grande noite já estão à venda e podem ser comprados nas bilheterias do Espaço das Américas (de segunda a sexta, das 11h às 17h - sem taxa de conveniência) ou online pelo site Ticket 360 (https://goo.gl/xgibPV).

