Paolo Ravley divulga videoclipe para a inédita “Mundos”, faixa-título de seu próximo álbum

Projeto foi totalmente filmado nos Lençóis Maranhenses, com uma equipe protagonizada por profissionais locais

Ouça e assista aqui: https://youtu.be/tHHsmmEv5MY

Com pegada pop, toques eletrônicos, letras não óbvias que brincam com os sentidos das palavras e a não linearidade das frases, Paolo Ravley divulga videoclipe para a inédita, dramática e sentimental faixa-título de seu próximo álbum, ‘Mundos’, previsto para o segundo semestre de 2021.

“Essa letra me veio de maneira muito natural e instintiva, me fazendo lembrar como eu já lutei muito “contra a maré”, tentei ser quem não era ou tentei “existir pela metade”. Nessa música me convido a viver a plenitude do que sou, minha essência. É uma canção bem introspectiva e pessoal. A considero como uma “carta aberta” para mim mesmo. Esse sou eu, colando os pedaços da minha existência, e me preparando para expor absolutamente tudo de uma forma mais verdadeira e coerente”.

Na sonoridade, pads, leads e programação de beats dão o tom etéreo e, também, indie do projeto.

A versão audiovisual é, mais uma vez, produzida em parceria com JrFranch, responsável por também assinar ‘Pôr do Sol’ e ‘Pele Morena’, ambos disponíveis no YouTube. Agora, em “Mundos”, o cantor e compositor Paolo Ravley surge dançando e interagindo com uma figura toda trajada de preto, simbolizando sua própria imagem e todas as emoções, buscas e movimentos de vida que o embalam.

Filmado nos Lençóis Maranhenses, com uma equipe reduzida e protagonizada por profissionais locais, projeto tem coreografia de Uatila Coutinho e participação do dançarino Luís Luzes. O figurino “interplanetário” é criação de João Almeida.

FICHA TÉCNICA

Direção, roteiro, montagem e coloração: JrFranch

Produção: Paolo Ravley

Câmera: Gabriel Bruno

Figurino: João Almeida

Maquiagem: Maykon Sousa

Assistentes: Marko Mouta, Bruno Mantovani, Ciro Trindade, e Vinicius Santos

Dançarino: Luís Luzes

Paolo Ravley

Paolo é um cantor e compositor maranhense radicado em Paris desde a adolescência. Na capital francesa também trabalhou como modelo e logo decidiu estudar Musicologia na Universidade Paris VIII.

O artista atuou no mercado de música eletrônica como top liner (autor), compositor e intérprete, tendo trabalhado com selos renomados da cena francesa (Serial Records e Scorpio Music) e européia (Armada Music do Armin Van Buuren - “Come and Get It” em parceria com a dupla Ducked Ape).

Desde 2019, depois de uma longa pausa musical, Paolo vinha estudando o mercado brasileiro pois já estava em busca de um retorno repaginado, “livre” para criar um projeto novo que refletiria seu verdadeiro “eu”.