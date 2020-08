Paolo Ravley lança videoclipe para a faixa “Pele Morena”

Depois de uma série de estreias bem-sucedidas, incluindo a do seu recém divulgado disco “LADO B”, Paolo Ravley apresenta videoclipe para a faixa “Pele Morena” - um pot-pourri de influências diferentes que representam o artista do começo ao fim.

"Todo esse projeto é uma redescoberta da minha infância e da minha musicalidade brasileira que tinha se perdido durante os 15 anos que estou morando na França. Nesse registro, meus dois universos se misturam e remontam memórias importantes de coisas que vi e vivi no Brasil", ressalta.

Para a versão audiovisual, dirigida por JR FRANCH, um clima festivo é embalado por dançarines de vogue e música afro-brasileira. Nos figurinos, um tom cigano, latino, exuberante e diverso.

Assista aqui: https://youtu.be/l4fzQqDJA44

Paolo Ravley

Paolo é um cantor e compositor maranhense radicado em Paris desde a adolescência. Na capital francesa, trabalhou como modelo e logo decidiu estudar musicologia na Universidade Paris VIII (Sorbonne).

O artista atuou no mercado de música eletrônica como top liner (autor), compositor e intérprete, tendo trabalhado com selos renomados da cena francesa (Serial Records e Scorpio Music) e europeia (Armada Music do Armin Van Buuren - “Come and Get It” em parceria com a dupla Ducked Ape).

Desde 2018-2019, depois de uma longa pausa musical, Paolo vinha estudando o mercado brasileiro pois já estava em busca de um retorno repaginado, “livre” para criar um projeto novo que refletiria seu verdadeiro “eu”.

Atualmente, artista está focado na divulgação do seu mais novo EP, “Lado B”.