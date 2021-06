Paraná é destaque com apresentações no festival Make Music Day

Artistas paranaenses estão confirmados no grande evento virtual que acontece em 21 de junho, Dia Mundial da Música; serão 24 horas de programação musical gratuita em todo o Brasil e mais 120 países

Curitiba não ficará de fora da celebração mundial do Dia da Música, que acontece no próximo 21 de junho, com 24 horas de programação gratuita no Brasil e em mais 120 países que participam da celebração.

Maior mobilização do gênero no mundo, o festival Make Music Day, promovido no Brasil pela Anafima - Associação Brasileira da Industria da Música - é realizado a cada ano sempre na mesma data e já se tornou uma tradição - sua primeira edição aconteceu em 1982, na França, como a Fête de la Musique. A celebração reúne artistas de centenas de nacionalidades e é uma grande vitrine para músicos de todos os estilos. A presença do Paraná no evento, que acontece pela segunda vez consecutiva no formato digital, é um bom exemplo dessa diversidade que marca o MMD.

A dupla Sharp Wood Duo, com Marcelo Coelho na voz e violão e Guina Lima na percussão, será a primeira a se apresentar, com covers dos grandes sucessos do rock e videoclipePersonal Jesus, da banda Depeche Mode. A sessão com eles começa às 13h.

Às 18h, sempre no dia 21.06, será a vez do Rusty Duo, com os músicos Jean Veríssimo, na voz e violão e, novamente, Guina Lima na percussão. A dupla promete um repertório dos clássicos do rock que marcaram épocas.

Na sequência, às 19h, entra em cena o cantor e compositor Anderson Dandones. Seu repertório traz músicas autorais, também inspiradas pela umbanda. E às 20h, o cantor Vini Moreno traz sua pegada reggae e MPB, em voz e violão.

As apresentações poderão ser conferidas pelo site https://bit.ly/makemusicbr.

Músicos de todo Brasil ainda podem fazer suas inscrições para participar do evento, no mesmo link.

Além de performances musicais, o público poderá curtir lives, vídeos, mobs, workshops e masterclasses com grandes músicos, por meio das plataformas digitais disponibilizados pelo evento.

Milton Nascimento (78 anos), o trombonista Raul de Souza (86) e o percussionista Robertinho Silva (80), todos em atividade, estão entre os homenageados do festival.

O Make Music Dayno Brasil tem o suporte global da NAMM Foundation. Na edição do ano passado, a programação local reuniu mais de 1.600 apresentações durante as 24 horas de evento, tornando o país recordista em número de eventos, que envolveram músicos de todas as idades e estilos, profissionais e amadores, para mostrar a importância da música na vida das pessoas.

Manu Vergamini/Asimp