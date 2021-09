Paraná lança programa de arrecadação de brinquedos para crianças em vulnerabilidade

Os pontos de coletas estão localizados em 40 quartéis do Corpo de Bombeiros de todas as regiões do Estado. A Defesa Civil também colabora com a organização da campanha e ajudará na distribuição dos donativos.

O Governo do Estado, por meio da Superintendência Geral de Ação Solidária, lançou na quinta-feira (9) a nova edição da campanha Paraná Piá, voltada a arrecadar brinquedos novos para crianças em condição de vulnerabilidade social. Também será opcional a doação de peças de vestuário novas. O objetivo é transformar a realidade de pequenos paranaenses até o Dia das Crianças, comemorado em outubro.

Os pontos de coletas estão localizados em 40 quartéis do Corpo de Bombeiros de todas as regiões do Estado (confira os endereços AQUI). As arrecadações serão destinadas, por lotes, para as Secretarias Municipais de Assistência Social conforme os critérios estabelecidos pela campanha. A Defesa Civil também colabora com a organização e ajudará na distribuição dos donativos.

“Com o avanço da vacinação contra a Covid-19 muitas famílias estão voltando ao convívio social, mas por outro lado, muitas delas, que já vivem em situação de vulnerabilidade social, estão sentindo ainda mais os impactos causados pela pandemia, tanto econômico, como familiar e emocional. Para muitas delas, um presente pode ser capaz de amenizar a dor, o sofrimento e a saudade", disse a presidente do Conselho de Ação Solidária e primeira-dama do Paraná, Luciana Saito Massa.

"A campanha Paraná Piá vem para fazer um Dia das Crianças mais especial para quem tanto precisa. Está em nossas mãos transformar o futuro destas crianças”, acrescentou.

As bolas, bonecas, super-heróis, carrinhos, dinossauros, jogos de tabuleiro e demais brinquedos que forem arrecadados serão selecionados e higienizados, assim como as peças de roupa.

2020

No ano passado, a campanha arrecadou mais de 15 mil brinquedos novos ou usados para celebrar o Dia das Crianças em meio à chegada da pandemia. Os 8.185 kits de brinquedos montados a partir das doações foram entregues a crianças de 0 a 12 anos internadas, em tratamento ambulatorial ou que realizaram consultas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) dentro de hospitais da rede pública, universitária e filantrópica do Paraná. A campanha alcançou 119 hospitais de 90 cidades.

