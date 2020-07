Paranaenses são selecionados para o Talentos, reality musical da TV Cultura

Edu Storm e Helen Tormina são da cidade de Apucarana, localizada no centro-norte do estado

Entre os 24 selecionados para participar do programa Talentos, da TV Cultura, dois são paranaenses, da cidade de Apucarana. São eles: Edu Storm, de 29 anos, e Helen Tormina, de 35 anos. Reality musical apresentado por Jarbas Homem de Mello, o Talentos estreia na emissora no dia 8 de agosto.

Dentre quase mil inscritos, foram selecionados 98 candidatos, entre 16 e 45 anos, amadores e atores iniciantes e veteranos, que participaram das audições realizadas pela TV Cultura e foram avaliados pelos jurados Miguel Briamonte (maestro), Sara Sarres (cantora e atriz), Diego Montez (ator) e o maestro Natan Bádue, também diretor musical do Talentos, e Jarbas Homem de Mello.

O programa foi desenvolvido em formato virtual, devido à pandemia, e os jurados, no estúdio, avaliaram os candidatos por vídeo. “Eles gravaram remotamente seu número musical, porém, com toda a supervisão artística da TV Cultura, que incluiu orientações das equipes de cenário, maquiagem e até questões técnicas”, explica Marcos Rombino, diretor geral do Talentos.

Os 24 participantes irão se apresentar nas seis eliminatórias do programa que revelará o novo nome da cena do teatro musical brasileiro. Com roteiro de Mariana Elisabetsky e direção de Marcos Rombino, a nova atração da TV Cultura conta com 13 programas semanais, aos sábados. A grande final está para o dia 31 de outubro.

Gelse Montesso/Asimp