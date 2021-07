Paula da Paz realiza temporada de shows online "Um Canto para Yabás"

Transmissões serão semanalmente realizadas pelo YouTube. A primeira apresentação acontece no próximo dia 30/07, no Teatro Cacilda Becker, e segue durante todo o mês de agosto ocupando diversos e importantes espaços culturais

Paula da Paz, cantora e compositora alagoana, realiza temporada de shows online "Um Canto para Yabás". Com transmissões semanalmente realizadas pelo YouTube, projeto tem início no próximo dia 30/07, às 19h, no Teatro Cacilda Becker. Em seguida, embalando todo o mês de agosto, outras apresentações ocupam diversos e importantes espaços culturais como a Oficina Cultural Maestro Juan Onofre, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Casa de Cultura M’Boi Mirim, durante a abertura de lançamento do livro "Um Ano Sem Roupa", de Juliana da Paz, lançado pela Vicença Editorial.

No decorrer das apresentações realizadas e comunicadas por uma equipe formada apenas por mulheres, a artista invoca, canta e dança a força ancestral das divindades e entidades femininas das religiões afro diaspóricas a quem ela não só pertence como também homenageia em seu primeiro trabalho autoral. O repertório é um mergulho pelas canções assinadas por Paula da Paz em parceria com potências periféricas como Camila Trindade e Zeferina.

"Neste trabalho, inspirado e nutrido pelas forças do candomblé, trunqueria e catimbó, estou olhando para trás enquanto tento compor um futuro possível e melhor".

Gravado no Teatro Arthur Azevedo, em parceria com a Prefeitura de São Paulo, "Um Canto para Yabás" é uma realização do Governo do Estado de São Paulo, por meio da Secretaria de Cultura e Economia Criativa através do ProAC LAB Lei Aldir Blanc.

Paula da Paz estreia temporada de shows online "Um Canto para Yabás"

De 30 de julho até 21 de agosto, via YouTube dos locais de apresentação: Teatro Cacilda Becker, Oficina Cultural Maestro Juan Onofre, Fundação Cultural Cassiano Ricardo e Casa de Cultura M’Boi Mirim

Programação Detalhada:

Teatro Cacilda Becker

30 e 31 de julho | 01 de agosto, sempre às 19h

Casa de Cultura M’Boi Mirim

07 de agosto, às 19h

Oficina Cultural Maestro Juan Onofre

10, 12 e 17 de agosto, sempre às 18h

Fundação Cultural Cassiano Ricardo

19, 20 e 21 de agosto, sempre às 19h.